בעל חנות התכשיטים באופקים שנשדדה: "אין פה משילות"

תיעוד שוד חנות תכשיטים באופקים הפך ויראלי , ועורר תגובות בקרב הציבור וגם במערכת הפוליטית על חוסר המשילות ואוזלת ידה של משטרת ישראל בלחימה בעבריינות באיזור הדרום. עידן טרבלסי, בעלי החנות, התראיין היום (רביעי) ב"מהדורת 15" ושיחזר בשיחה עם נדב אלימלך על תחושותיו במהלך השוד - ובעקבותיו. בראשית השיחה, סיפר כי השוד אירע במהלך סגירה שביצעו הוא ועובדיו.

לדבריו, אחד העובדים הבחין בשודדים מתקרבים אל עבר החנות והזהיר את שאר הנוכחים. "כשראיתי את השודדים רעולי הפנים - חשבתי תחילה שמדובר בפיגוע", הוסיף.

טרבלסי סיפר כי למרות שהחנות פתוחה שלושה חודשים בלבד, הוא וצוותו כבר הספיקו לעבור שני מעשי שוד לפני המקרה שאירע אמש.

בהמשך דבריו, שיתף כי גם הוא מרגיש את אובדן השליטה של המשטרה: "משילות אין פה. אין פה ביטחון. אני לא אומר את זה מהדעה שלי בלבד, אלא של כל תושבי הדרום. גם כשהמשטרה הגיעה לכאן אחרי עשר דקות, הם כבר יודעים שאין מה לעשות ואיך הולכים לסכם את התיק שפתחו. בסופו של דבר אנחנו סומכים רק על עצמנו. לא מרגישים שום שינוי. בעלי עסקים פה חווים בדיוק את אותו הדבר כמוני - הם פותחים את העסק בבוקר ולא יודעים איך היום ייגמר, אם בשוד או בפריצה".

חלק מהתגובות על הסרטון הוויראלי דיברו גם על מערכת האבטחה המתקדמת של החנות. כשנשאל על המערכת, טרבלסי אמר: "מדובר במערכת מיסוך עשן שמשחררת גם גז פלפל תוך כדי שהיא משמיעה צופר חזק. לדעתי זה משהו חובה בכל עסק בישראל, בגלל המצב שכבר התחלנו להתרגל אליו".

לאחר השוד: המשטרה תתגבר כוחותיה באזור

בתוך כך, המשרד לביטחון לאומי הודיע כי השר איתמר בן גביר קיים היום ישיבה עם ראש עיריית אופקים, איציק דנינו, בה סיכמו על מספר מהלכים במטרה להעלות את תחושת הביטחון בעיר. בין היתר, יוקצו תקנים נוספים לשוטרים בעיר.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר בתום הישיבה: "אנחנו פועלים בנחישות להשיב את המשילות לנגב ולחזק את הביטחון האישי של תושבי העיר. החיזוק המשמעותי של השיטור העירוני והנוכחות הקבועה של המשטרה במתחם הם צעד חשוב במאבק שלנו נגד הפשיעה".

ראש עיריית אופקים, איציק דנינו הוסיף: "אני מודה לשר בן גביר על ההתגייסות, השותפות והמחויבות לביטחון העיר ותושביה. התקנים החדשים יחזקו את תחושת הביטחון ויבטיחו לתושבים ולעסקים שידנו על העליונה".