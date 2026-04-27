המשטרה עיכבה הערב (שני) לחקירה שתי חשודות בנות 14 בחשד שהכו באכזריות יחד עם נערים נוספים וכנופיית הפשע SSQ ילדה בת 12 בדרום העיר.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

לתקיפתה של הקטינה קדמה שורת תקיפות נוספות, כאשר גם אחיה בן ה-13 הותקף יותר מפעם אחת באלימות קשה, רק כי לפי החשד העז להתלונן במשטרה. במקרה האחרון, התקיפה הסתיימה בחבלה בעין ובשבירת שלוש משיניו.

אחרי סדרת התקיפות, ולאחר שנים של מגורים בשכונת שפירא - החליטה המשפחה לעזוב בימים הקרובים את תל אביב ולעבור להתגורר בעיר אחרת.

מרדכי דוד הודיע הערב ברשתות כי החליט להילחם בכנופיית SSQ. "בקשר לכנופיית SSQ של הילדים מסתננים, במקום כמו כולם ברשת לקלל בפייסבוק, בואו נעשה מעשה. כמו שאנחנו יצאנו לרחובות מול השמאלנים, אותו דבר פה", אמר דוד, "אם אין משטרה - אנחנו נביא ילד בלילה כפיתיון ונתפוס אותם על חם".