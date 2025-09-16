הוארך מעצרו של נוכל הטינדר בגאורגיה: "כלוא בתנאים קשים"

מומלצים -

בית המשפט בגאורגיה האריך היום (שלישי) את מעצרו של נוכל הטינדר סיימון לבייב בשלושה חודשים. כפי שדווח מוקדם יותר השבוע ב-i24NEWS צו המעצר הינו בגין עבירות הונאה בהיקף של עשרות מיליוני יורו. לבייב סיפר למקורביו על תנאי מעצר קשים הכוללים כמות מועטה של אוכל ושתיה לדבריו. כמו כן, הוא טוען לחפות מלאה.

לבייב נעצר על ידי רשויות האכיפה בנמל התעופה בבאטומי בצו בין-לאומי שהוצא על ידי האינטרפול, לבקשת משטרת גרמניה. לבייב חשוד בעבירות מרמה שבוצעו לפני כשבע שנים, כאשר על פי החשד, הוא ואנשים מטעמו הונו עשרות קורבנות בסכום כולל של מאות אלפי יורו בתחום הקריפטו.