זרם התלונות לא פוסק: הוארך מעצר בעלי הפנצ'רייה בפרשת העוקץ

פרשיית עוקץ הקשישים בפנצ'רייה: עד כה נגבו במשטרה 35 תלונות מקורבנות נגד בעלי הפנצ'ריה, וזרם התלונות נמשך גם לאחר מעצרם של השניים. בית המשפט האריך היום (רביעי) את מעצרם של החשודים בחמישה ימים.

הבעלים, מוחמד ועומר סיאם, נעצרו בחשד לביצוע עבירות מרמה ועוקץ, תוך ניצול קשישים ולקוחות תמימים שבאו לקבל שירות בסיסי ויצאו בחיובים גבוהים ובנזקים כספיים כבדים.

על פי החשד, בעלי העסק פעלו בשיטה דומה כלפי קורבנות רבים. כל מתלונן הגיע לצורך טיפול שגרתי ברכב, אם בבדיקת אוויר, החלפת גלגל או שטיפה, ובכל פעם החשודים זיהו "תקלות" שלא היו קיימות, הציגו עצמם כעסק מורשה, וניצלו את תמימותם של הלקוחות.

החשודים דרשו עבור "תיקונים דחופים" סכומי עתק, לעיתים של אלפי ואף עשרות אלפי שקלים. בחלק מהמקרים גבו מזומן, בחלקם לכאורה ביצעו חיובי אשראי פיקטיביים ללא ידיעת הקורבן, ולעיתים הציגו מסמכי זיכוי מזויפים שלא בוצעו בפועל. מספר קורבנות אף נלקחו לכספומט הנמצא בסמוך לבית העסק, שם נדרשו למשוך מזומנים בסכומים חריגים ולמסור לחשודים במקום.

בחיפוש שביצעו הכוחות בבתיהם ובבית העסק, נתפסו עשרות אלפי שקלים, רכב, אלות וציוד שטיפה ופנצ'ריה. במקביל, נפתחה חקירה של רשות המסים נגד חלקם וממנה עולים חשדות לאי הגשת דו"חות למס הכנסה והעלמת הכנסות בהיקף של למעלה ממיליון וחצי שקלים.