פרטים חדשים מפרשת הזמר המפורסם - וגרסת המתלוננת

פרטים חדשים מפרשת הזמר המפורסם פורסמו הערב (שלישי) - כתבתנו לענייני רווחה גילה צוקרון גולן הביאה ב"מהדורה המרכזית" את גרסת המתלוננת, לפיה הזמר הגיע אליה לטיפול קוסמטי, שם ביקש ממנה לבצע בו מעשה מגונה ופתח את מכנסיו.

היא סירבה אך הקשר ביניהם לא נגמר כאן והזמר המשיך לשלוח לה הודעות ואף ביקש ממנה לשלוח לו תמונת עירום. היא הגיעה להגיש תלונה במשטרה לפני כחצי שנה, מספר שנים לאחר המקרה, ושם הגישה תלונה גם על מקרים נוספים.

צפו בדיווח המלא - בראש העמוד