מאבטח בבניין יוקרה בת"א נעצר בחשד למעשים מגונים בקטינה

שוטרי מחלק הנוער ועבירות המין בתחנת לב תל אביב עצרו הבוקר (שלישי) חשוד בן 45 בחשד לביצוע מעשים מגונים בקטינה. החשוד, המתגורר ועובד כמאבטח בבניין מגורים במרכז תל אביב, נעצר בעקבות תלונה שהוגשה בתחנת המשטרה לפני מספר ימים.

ראשיתה של החקירה בדיווח שהתקבל מאחד דיירי המגדל. בהמשך בוצעה חקירה סמויה שנמשכה כעשרה ימים, ובמהלכה אספו החוקרים ראיות וממצאים.

הבוקר פעל צוות בילוש ממחלק הנוער בביתו של החשוד בתל אביב, ועצרו אותו לאחר חיפוש על פי צו מבית משפט. במהלך החיפוש נתפסו מספר טלפונים ומחשבים, והמשטרה בוחנת כעת אם קיימים קורבנות נוספים.

בחקירתו הראשונית לא הכחיש החשוד קשר לילדה, אך הכחיש כי ביצע עבירות מינהליות או פליליות. החשדות נגדו נוגעים למעשים חוזרים של מגע בלתי ראוי בקטינה.

מחר יובא החשוד להארכת מעצר בבית המשפט.