הערכה: ניסיון חטיפת הנערות בשרון - התרחש על רקע נפשי

פרטים חדשים מניסיון חטיפת הנערות בשרון: לפי ההערכות האירוע התרחש על רקע נפשי. החשוד, תושב כפר קרע בשנות ה-40 לחייו ובעל תואר שני במשפטים, תקף זמן קצר קודם לכן את אביו בביתו ונמלט מהמקום - כך דיווחנו הערב (שבת) במגזין השבת עם מיכל רבינוביץ'. לפי ממצאי החקירה, הוא ניסה להכניס בכוח לרכבו שתי בנות 13 ואף איים עליהן בשיסוף גרון.

בהמשך, כשברחו שתי הנערות לעבר עוברת אורח שניסתה לסייע להן - החשוד ביצע בה מעשים מגונים וניסה לחטוף גם אותה. התערבות של עוברי אורח נוספים מנעה את המעשה. לאחר מכן, במהלך מעצרו, הוא התנגד לשוטרים ובחיפוש בביתו נמצאו סמים וכדורי תחמושת. הוא נשלח לאשפוז בבית החולים מאיר.

בית המשפט הורה על בדיקת כשירות פסיכיאטרית על החשוד, שטרם נחקר. במשפחתו טוענים כי מצבו לאחרונה התערער והם אף ביקשו לאשפז אותו. נגדו כעת במשטרה עומדות שתי תלונות, אחת בגין מעשה מגונה.