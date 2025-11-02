לין פאר היא הדוגמנית החשודה בפרשת הרצח בפתח תקווה

הדוגמנית החשודה ברצח של שלום ניסים בדירה בפתח תקווה היא לין פאר, כך הותר היום (ראשון) לפרסום. היא חשודה בפרשה לצד דוד קריכלי, מאור אלישע ובר אוטמיזגין. על פי החשד, ניסים הושלך ממרפסת הדירה אחרי שנדקר לפני שנחת על גדר ונהרג.

שלום, עו"ד ענת יערי מהסניגוריה הציבורית שמייצגת את לין פאר הגיבה הבוקר: "לין היא בחורה צעירה נורמטיבית ללא עבר פלילי שנקלעה לסכסוך בין עבריינים. היא מסרה גרסה להשתלשלות האירועים ומכחישה את החשדות שמיוחסים לה".

לין פאר הייתה אחת מהמתלוננות המרכזיות בפרשת סוכן הדוגמניות שי אביטל שהואשם בשורה של עבירות מין. בריאיון שנתנה לין ל-i24NEWS לאחר שנחתם הסדר הטיעון בפרשה היא סיפרה: "חטפתי אגרוף בבטן, אני האמנתי שהמדינה תגן על נשים".

נזכיר כי בחודש שעבר הדוגמנית ושלושה נוספים, ביניהם מאור אלישע ובר אוטמיזגין, נעצרו בחשד לרצח של שלום ניסים בדירה בפתח תקווה. מפרטי המקרה עולה שהאירוע תחילה סווג כהתאבדות, אך עם קבלת הממצאים הראשונים של נתיחת גופת המנוח, עלה חשד לרצח כאשר נמצאו עליה סימני אלימות ודקירה.

בשבוע שעבר i24NEWS, פרסם את תגובתה הראשונה של לין לאירועים. "קשה לי", היא מספרת ומכחישה כל קשר לאירוע, "אני לא עשיתי כלום, אני אפילו לא הייתי מעורבת". היא עוד סיפרה שהיא לא זוכרת את האירוע: "אני חייבת להיזכר, זה פשוט נמחק לי מהמוח, כאילו מהטראומה".