נמלט מהארץ לפני יותר מעשור: המטפל שהורשע בעבירות מין בילדים נעצר עם נחיתתו בישראל
החשוד, שהתחזה לפיזיותרפיסט, עזב את הארץ ב-2015 זמן קצר לפני שנפתחה נגדו חקירה בחשד לעבירות מין נוספות בקטינים באזור חיפה והקריות • אמש נעצר בנתב"ג, והיום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו
שוטרי מחוז חוף עצרו אמש (רביעי) בנתב"ג מטפל שהורשע בעבר בעבירות מין בילדים עם שיתוק מוחין, לאחר שנמלט מהארץ בשנת 2015. החשוד, בן 50, נעצר עם נחיתתו בישראל בחשד לשורת עבירות מין נוספות שביצע בקטינים באזור חיפה והקריות.
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בשנת 2015 נפתחה בתחנת זבולון חקירה בעקבות תלונות על עבירות מין שבוצעו במספר קטינים במהלך "טיפולים" שהעניק להם החשוד, אשר התחזה לפיזיותרפיסט. כחודש לפני הגשת התלונות הוא עזב את ישראל, ומאז הוכרז כדרוש לחקירה.
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אמש, עם שובו לישראל, נעצר בשדה התעופה והועבר לחקירה בתחנת זבולון, שבסיומה נכלא. היום צפויה המשטרה לבקש מבית משפט השלום בקריות להאריך את מעצרו, בהתאם לצורכי החקירה ולממצאיה.