שוטרי מחוז חוף עצרו אמש (רביעי) בנתב"ג מטפל שהורשע בעבר בעבירות מין בילדים עם שיתוק מוחין, לאחר שנמלט מהארץ בשנת 2015. החשוד, בן 50, נעצר עם נחיתתו בישראל בחשד לשורת עבירות מין נוספות שביצע בקטינים באזור חיפה והקריות.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בשנת 2015 נפתחה בתחנת זבולון חקירה בעקבות תלונות על עבירות מין שבוצעו במספר קטינים במהלך "טיפולים" שהעניק להם החשוד, אשר התחזה לפיזיותרפיסט. כחודש לפני הגשת התלונות הוא עזב את ישראל, ומאז הוכרז כדרוש לחקירה.

אמש, עם שובו לישראל, נעצר בשדה התעופה והועבר לחקירה בתחנת זבולון, שבסיומה נכלא. היום צפויה המשטרה לבקש מבית משפט השלום בקריות להאריך את מעצרו, בהתאם לצורכי החקירה ולממצאיה.