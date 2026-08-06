נמלט מהארץ לפני יותר מעשור: המטפל שהורשע בעבירות מין בילדים נעצר עם נחיתתו בישראל

החשוד, שהתחזה לפיזיותרפיסט, עזב את הארץ ב-2015 זמן קצר לפני שנפתחה נגדו חקירה בחשד לעבירות מין נוספות בקטינים באזור חיפה והקריות • אמש נעצר בנתב"ג, והיום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו

אוריה קשת
אוריה קשת ■ כתב צפון
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
Google Newsעקבו אחרינועקבו
אזיקים על רגליו של אדם עצור, ארכיון
אזיקים על רגליו של אדם עצור, ארכיוןחיים גולדברג/Flash90

שוטרי מחוז חוף עצרו אמש (רביעי) בנתב"ג מטפל שהורשע בעבר בעבירות מין בילדים עם שיתוק מוחין, לאחר שנמלט מהארץ בשנת 2015. החשוד, בן 50, נעצר עם נחיתתו בישראל בחשד לשורת עבירות מין נוספות שביצע בקטינים באזור חיפה והקריות.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בשנת 2015 נפתחה בתחנת זבולון חקירה בעקבות תלונות על עבירות מין שבוצעו במספר קטינים במהלך "טיפולים" שהעניק להם החשוד, אשר התחזה לפיזיותרפיסט. כחודש לפני הגשת התלונות הוא עזב את ישראל, ומאז הוכרז כדרוש לחקירה.

לקריאה נוספת

מלאכי ישראל בניאס, פדופיל מורשע - התקבל לעבודה בזהות בדויה | לי עייש
מלאכי ישראל בניאס, פדופיל מורשע - התקבל לעבודה בזהות בדויה | לי עייש

אמש, עם שובו לישראל, נעצר בשדה התעופה והועבר לחקירה בתחנת זבולון, שבסיומה נכלא. היום צפויה המשטרה לבקש מבית משפט השלום בקריות להאריך את מעצרו, בהתאם לצורכי החקירה ולממצאיה.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות