פרסום ראשון: הבקשה הדחופה של בר דוד בפרשת ההסתדרות

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד ורעייתו הילה הגישו הבוקר (רביעי) בקשה דחופה לבית משפט השלום בראשון לציון לשנות את תנאי השחרור שלהם, לאפשר להם לשוב ולהתגורר יחד ולהוציא צו איסור פרסום על הדיון ועל פרטי החקירה.

בבקשה נטען כי אף שבית המשפט הפנה בדיון קודם את תשומת לב היחידה החוקרת לכך שיש להסיר את המניעה למפגש בין השניים, בפועל הדבר לא נעשה.

נזכיר כי הילה נמצאת במעצר בית מלא בביתה בקריית אונו מאז 10 בנובמבר, בעוד ארנון שוהה במעצר בית אצל בנו בבאר יעקב מאז 13 בנובמבר. בני הזוג ציינו כי מאז שחרורם לא שהו יחד, פרט למפגשים "חטופים" בזמן החקירה.

מהבקשה עולה עוד כי ארנון בר דוד לא נחקר אפילו פעם אחת מאז שחרורו למעצר בית. לעומת זאת, הילה נחקרה מאז מספר פעמים. עיקר תכני החקירה שלה עסקו בעבודתה ובפרשנות שנתבקשה לתת להאזנות סתר של שני צדדים אחרים המשוחחים ביניהם. כמו כן, צוין כי רק במיעוט מחקירתה היא נשאלה על האזנות סתר שבהן "היו שיחות משמעותיות של ממש", וכי באחת מהן בלבד נטל חלק גם ארנון כשבפועל מדובר בשיחה עסקית בין הילה ללקוחה שלה.

לטענת בני הזוג, אם הייתה האזנת סתר משמעותית הנוגעת לשניהם, היא הייתה מושמעת כבר למבקשת או למבקש, מה שלא קרה. מכאן, הם טוענים, הסיבה להפרדה ביניהם כבר לא קיימת ואין מניעה שארנון ישוב לביתם ברחוב קפלן בקריית אונו, יחד עם אשתו ובתם בת ה־11, שלפי הבקשה מצויה במצוקה מאז מעצר הוריה בתחילת החודש.

השניים מבקשים לקיים דיון דחוף עוד השבוע, ללא חובת נוכחותם. בנוסף הם מבקשים שהדיון יתקיים בדלתיים סגורות, ולהוציא צו איסור פרסום על פרטי החקירה, שיטות החקירה וכל פרט הנוגע לקטינה