"מי שיגע בטיילת מת": תושב טבריה מואשם באיום על ראש העיר

המשטרה הודיעה הבוקר (חמישי) כי הוגש כתב אישום נגד תושב העיר טבריה בן 47 בחשד שאיים על ראש העיר יוסי נבעה בשל עבודות שיפוץ בטיילת.

לפי כתב האישום, בסוף חודש נובמבר האחרון, התפרץ הנאשם אל משרדי העירייה, איים על הנוכחים במקום וקילל את ראש העיר: "תהיה לך קדנציה שחורה. אני אעשה לך את המוות, טרור ואתקוף אותך בכל מקום שאראה אותך".

דוברות המשטרה

המשטרה מסרה כי עלה מחומר החקירה שהוסיף הנאשם תושב העיר והתקשר לנבעה ואיים עליו כי אם יבוצעו עבודות שיפוץ בטיילת - הוא יפגע באנשים שיבצעו זאת: "מי שיגע במקומות האלה מת מת, מי שנוגע במשהו אני גומר אותו שם בטיילת".

כאמור, לאחר מעצרו וסיום החקירה הוגש נגד כתב אישום חמור בגין איומים, התנהגות פרועה במקום ציבורי, הסגת גבול פלילית והפרעה לעובד ציבור - לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.