תמך בטבח 7 באוקטובר: רופא מסורוקה הורשע בחברות בדאע"ש

בית משפט השלום בבאר שבע הרשיע לאחרונה את ד"ר מוחמד עזאם, ששימש כרופא בבית החולים סורוקה, בעבירה של חברות בארגון טרור.

מכתב האישום שהגישה פרקליטות מחוז דרום, עולה כי החל משנת 2014 נהג עזאם לצפות באופן אינטנסיבי בתכנים הקשורים לארגון דאעש, ולאחר אירועי 7 באוקטובר, וברקע מלחמת "חרבות ברזל", החליט להצטרף לארגון ואף נשבע לו אמונים.

עוד צוין כי לפי הממצאים שהוצגו לבית המשפט, הנאשם שלח לחבריו תיעודים מאירועי 7 באוקטובר תוך התבטאויות שנשאו אופי של לעג ושמחה לאיד כלפי מדינת ישראל. בנוסף, במהלך שנת 2024 הוריד לפי הנטען מידע הנוגע לאופן הכנת חומרי נפץ ולשימוש ברעלנים.

בהכרעת הדין קבעה שופטת בית משפט השלום בבאר שבע, שוש שטרית, כי העובדה שלא התקיים מגע ישיר בין הנאשם לבין נציגי ארגון הטרור אינה שוללת את שיוכו לארגון, וכי ניתן לראות בו חבר בארגון בהתאם למודל הפעולה המבוזר שמאפיין את דא”ש בשנים האחרונות.

עוד התייחסה השופטת לחוות דעת שהוגשו במהלך המשפט, מהן עלה כי הארגון עבר למודל של השראה והנעה לפעולה של יחידים, ללא צורך בהכוונה ישירה או היררכיה מסורתית. נקבע כי שינוי זה מאפשר לראות בפעילות מהסוג שיוחסה לנאשם כחלק ממנגנון פעילות הארגון.

בהכרעת הדין צוין גם כי שילוב נסיבות עבודתו של הנאשם כרופא בבית חולים בישראל, יחד עם תוכן השיח שניהל עם חבריו והחומרים שצרך, עשוי היה להצביע על פוטנציאל למימוש פעילות קיצונית ברוח הארגון, אלמלא נעצר.