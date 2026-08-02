ניסיון הדריסה, ההסתתרות בבור - וההיעלמות: התפתחות בחקירת פרשת אלדר דיין

שבועיים לאחר שנעלמו עקבותיו של אלדר דיין, אירוע האלימות הנחקר בתחנת פתח תקווה מתקרב לפענוח. על אף שדיין עצמו עדיין טרם אותר, במשטרה יבקשו להאריך בשבוע את מעצרם של שני החשודים שנעצרו - ומתכוונים להגיש נגדם כתבי אישום.

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האירוע החל בשטח פתוח באזור הוד השרון, שם התפתחה קטטה בין אלדר דיין לשני חבריו - כולם, לפי החשד, תחת השפעת סמים. בשלב מסוים עזבו שני החברים את המקום ברכב והותירו את אלדר בשטח, כשטלפונו הנייד נשאר במכונית. כשהשניים שבו לזירה, הגיעו למקום גם חמישה צעירים מאזור הוד השרון, ובין שתי הקבוצות פרצה קטטה אלימה שהסלימה במהירות.

על פי החשד, במהלך העימות ניסה מקסים ברברמן, שנהג ברכב, לדרוס את אחד המעורבים מספר פעמים ופצע אותו באורח קל. לאחר מכן נמלטו השלושה מהמקום.

זמן קצר לאחר מכן, השלושה הגיעו לתחנת דלק בכביש 40, סמוך לפתח תקווה. שם הם נטשו את רכבם לאחר שהסירו ממנו את לוחיות הזיהוי. כשהבחינו בניידות משטרה שהתקרבו לאזור, נמלטו והסתתרו ככל הנראה בבור סמוך לתחנה.

בהמשך התפצלו דרכיהם: שני חבריו של דיין נסעו באוטובוס חזרה לביתם בדימונה ובהמשך נעצרו על ידי המשטרה, ואילו אלדר נפרד מהם באזור פתח תקווה. מאז אותו רגע אבדו עקבותיו, והסריקות הנרחבות לאיתורו נמשכות.