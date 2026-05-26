החשוד שמאחורי הודעת המשטרה: חוות הסוסים, התלונות - והעבר הפלילי הכבד

מאחורי השם והתמונה שפרסמה היום (שלישי) משטרת מחוז צפון, עומד תושב טבריה ארז וזאנה (49), החשוד בעבירות מין לאורך שנים, כך פרסמה ראש דסק הפלילים לי עייש ב"מהדורה המרכזית".

החקירה הנוכחית נפתחה לאחר שקטינה התלוננה כי ביצע בה מעשים מגונים ואף צילם אותה, בתוך חוות סוסים של בן משפחתו. במשטרה חושדים כי ניצל את שהייתו במקום ואת הגישה לקטינים כדי לבצע עבירות מין נוספות.

ל-וזאנה עבר פלילי מכביד מאוד, כולל הרשעה קודמת במעשה מגונה בכוח. בנוסף קיימות נגדו תלונות קודמות על אינוס, מעשי סדום ומעשים מגונים.

עוד עולה כי לפני כשנתיים כבר נחקר בתיק דומה, גם אז סביב חשד לעבירות מין בקטינה באותה חוות סוסים - תיק שנסגר וכעת נפתח מחדש בהוראת הפרקליטות. כשנודע לו שהוא מזומן לחקירה, מחק את תכולת הטלפון האישי שלו.

בתאריך 13 במאי וזאנה נעצר, ומעצרו הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בטבריה עד ליום 31 במאי. לאחר שהחקירה נוהלה עד כה תחת צו איסור ובהתאם לבקשת המשטרה להתיר את שמו של החשוד, נענה אתמול בית המשפט לבקשה במטרה לאתר קורבנות נוספים שנפגעו ממעשיו.

המשטרה מבקשת כי כל היודע דבר על מקרים נוספים בהם היה מעורב החשוד, מתבקש לפנות ולהגיש תלונה בכל תחנת משטרה ברחבי הארץ.

