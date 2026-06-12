התבקש לצלם ספינות מלחמה אמריקניות: כתב אישום נגד תושב חיפה שריגל עבור איראן

כתב אישום הוגש היום (שישי) נגד רענן אוחנה, תושב חיפה בן 44 שריגל עבור איראן במהלך מבצע "שאגת הארי" והיה מוכן לצלם בין היתר ספינות מלחמה אמריקניות במפרץ חיפה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

על פי כתב האישום שהגישה פרקליטות מחוז חיפה, במשך חודשים הוא ביצע משימות עבור המפעיל האיראני. הקשר נוצר בתחילת השנה באמצעות אפליקציית טלגרם. במהלך החודשים האחרונים ביצע שורת משימות עבור המפעיל, ובהן צילום מסלול נסיעה של רכב באזור נשר, איסוף מידע על נהלי האבטחה בנמלי ישראל, העברת תמונות ומיקום של אדם ששהה עמו בחו”ל, וכן צילום נקודות שונות באזור חיפה.

באחד המקרים, ימים לפני מבצע "שאגת הארי", התבקש להגיע לנקודה בחיפה ולצלם את האזור בתמורה ל-3,000 שקלים, אך חזר בו ברגע האחרון. למרות זאת, לאחר תחילת המבצע הגיע לנקודת צילום נוספת בשכונת עין הים בחיפה, צילם את האזור ושלח את התיעוד למפעיל האיראני.

בשלב מסוים הבין הנאשם כי הוא נמצא בקשר עם גורם איראני ואף חשד שהמידע שהוא מעביר עלול לשמש לפגיעה בביטחון המדינה, אך המשיך בקשר ובביצוע המשימות. בסך הכול קיבל כ-2,500 שקלים במטבעות קריפטו.

כזכור, פרסמנו השבוע כי בחקירתו ניסה לטעון כי לא ידע שמדובר בגורמים איראניים וכי פעל ממניע כלכלי, אלא שגם התמורה שקיבל הייתה נמוכה במיוחד, 800 דולר בלבד בסך הכל.

רק בשלישי האחרון כתב אישום הוגש נגד ניסן אביב בן ה-39 מבת ים, בגין עבירות ריגול של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב, לאחר שמסר מידע לגורם עוין באמצעות טלגרם בתמורה לתשלום. לצד זאת, הוגשה גם בקשה להארכת מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים.

כאמור, מהחקירה עולה כי הנאשם היה דר רחוב עד לפני כשנתיים, ורק לאחרונה הצליח למצוא מקום מגורים קבוע. במהלך מבצע "שאגת הארי" שיתף קרובת משפחה בקשר שניהל עם הסוכן האיראני - היא הזהירה אותו שלא לשתף פעולה עם האיראנים, אבל הוא בחר להמשיך ולעשות זאת.

על פי כתב האישום שהוגש על-ידי פרקליטות מחוז תל אביב, אביב יצר קשר בסוף שנת 2025, באמצעות קבוצת היכרויות בפייסבוק, עם פרופיל בשם "אליזבט בראון", ושיתף אותה בפרטים על חייו. במסגרת הקשר הציעה "אליזבט" לקשר אותו עם חבר שלה, שיוכל לסייע לו, ואמרה כי אותו חבר ייצור עמו קשר.

עוד עולה כי כחודש וחצי לאחר מכן, הסוכן האיראני אליו פנה - הציג את עצמו כאיש מוסד, וביקש ממנו להעביר סרטון שבו הוא מציג את עצמו, מציין את מקום מגוריו ומתאר את מצבו הרפואי, בתמורה לתשלום כספי.