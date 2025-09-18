עקב סכסוך כספי: גבר נאשם שהצית גן "בדרך אלימה ומסוכנת"

מומלצים -

כתב אישום הוגש היום (חמישי) נגד רואי פרסול (46), אשר הצית גן ילדים בראשון לציון על רקע סכסוך כספי בעקבות מבצע "עם כלביא".

מכתב האישום שהוגש על ידי עו"ד אורעד שלוו מפרקליטות מחוז מרכז (פלילי), עולה כי הנאשם הצית לפני כשבועיים גן ילדים בשל סירוב בעל הגן לדרישתו להחזר תשלומים בגין סגירת המקום במהלך תקופת המבצע.

עוד עולה כי טרם ההצתה, הגיע פרסול לסניף השני של הגן בו מתחנך בנו, דרש מהמנהלת את כספו בחזרה ומשסירבה, החל לצעוק ולחפש את הצ'ק שלו במגירות ובארונות.

SEVEN NETWORK / AUSTRALIAN BROADCASTING CORPORATION, רויטרס

כחודש לאחר מכן, בתאריך 2 בספטמבר 2025, הגיע הנאשם בשעת לילה מאוחרת לסניף הגן שממוקם בבניין מגורים כשהוא חובש כובע מצחייה, עוטה מסיכה על פניו ומצויד במיכל בנזין ועיתון. אז נכנס למבואת הכניסה לחצר הגן, תחב את העיתון בין קרשי העץ בגדר, שפך את תכולת המיכל על גבי גדר העץ והצית את העיתון. מיד לאחר מכן, עזב במהירות את המקום. הנאשם עשה זאת כאשר בבניין שוהים דיירים ובנס נגרם נזק לרכוש הגן בלבד.

כתב האישום מייחס לו ביצוע עבירת הצתה. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט לעצור את פרסול עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בבקשת המעצר הדגישה הפרקליטות את מסוכנותו של הנאשם הנשקפת נוכח ההצתה שהתרחשה בבניין מגורים ובגן ילדים בדרך אלימה ומסוכנת, רק בשל סכסוך כספי.