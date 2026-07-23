"הוא שונא ערבים": פרטים חדשים מחקירת הצעיר שתכנן לפגוע בבן גביר

כתב אישום הוגש היום (חמישי) נגד מוחמד עואד, בן 29 מנצרת, לאחר שביקש להצטרף לשורות ארגון הטרור חמאס ואף תכנן להתנקש בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. לי עייש, ראש דסק הפלילים, חשפה הערב במהדורה המרכזית של i24NEWS פרטים חדשים מהחקירה של עואד, מהם עולה כי הוא היה בקשר עם גורמי טרור נוספים מלבד חמאס.

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במהלך החקירה עלה כי עואד הציע לרגל עבור מספר גורמים זרים, בהם גם גורמים בסוריה. בחקירתו אמר עואד: "אני נגד מדינת ישראל, אני תומך באג'נדה של חמאס, בעד שבעה באוקטובר". בהמשך אמר הנאשם כי לדעתו ב-7 באוקטובר חמאס לא מימש את מלוא הפוטנציאל של הטבח.

כשנשאל מדוע בחר לפגוע בשר בן גביר, הנאשם אמר: "הוא ציוני שונא ערבים, ובגלל זה הוא רוצה ומאפשר שיירצחו ערבים". לאחר מכן נשאל מהיכן השיג תחמושת, ועל זה ענה שמצא אותה במסגרת העבודה שלו כמאבטח בתחנה המרכזית בעפולה.

הנקודה שגרמה לעואד לפנות לגורמי טרור היא הירצחו של חברו בחודש יוני האחרון, אז ראה בשר בן גביר כגורם העיקרי להסלמת הפשיעה בחברה הערבית. כחלק מפעולות התכנון לפגיעה בשר, הנאשם ניצל ביקור בחברון ובקריית ארבע כדי לאסוף מידע על סביבת ביתו של בן גביר ועל סידורי האבטחה סביבו.

בחיפושים שנערכו בביתו של הנאשם נמצאו חלקי תחמושת, מה שהעלה את החשד כי הוא תכנן לפגוע בשר בן גביר באמצעות רחפן נפץ או טיל.