בשב"כ זיהו: ישראלים פונים באופן יזום לאיראנים כדי לרגל

פרסום ראשון: חוות דעת עדכנית של שב"כ מהיום (חמישי) מצביעה על תופעה מדאיגה: גורמי ביטחון מזהים ישראלים שפונים באופן יזום לגורמים איראניים ומציעים לעבוד עבורם - תמורת כסף.

האיראנים מעדיפים לגייס בעדיפות עליונה ישראלים יהודים, ורוב ניסיונות הגיוס המוצלחים בשנתיים וחצי האחרונות היו מול אזרחים ישראלים, מכל המגזרים

עוד עולה מחוות הדעת כי נגרם נזק תדמיתי לישראל, בעקבות הצלחת האיראנים לגייס אזרחים ותושבים של מדינת ישראל לפעול נגדה.

רק לאחרונה כתב אישום הוגש נגד חייל בשירות סדיר, לוחם בגבעתי, שהתגייס לפני קצת יותר משנה, בגין עבירות של ריגול למען איראן ומסר מידע צבאי רגיש.

גורם ביטחוני בכיר מסר כי מדובר באחת מפרשיות הריגול החמורות שנחקרו בישראל עד כה. החייל נעצר בסוף ספטמבר, במסגרת פעילות משותפת של שב"כ והיחידה המרכזית לחקירות מיוחדות במצ"ח. החקירה המשולבת כללה גם את המשטרה האזורית וליווי של משרד הביטחון.

ממצאי החקירה מעלים כי החל מחודש יולי 2025 עמד החייל בקשר עם גורמי מודיעין איראניים, וביצע לפי הנחייתם מספר משימות ביטחוניות תמורת כסף. בין היתר, העביר החייל למפעיליו תמונות וסרטונים של אתרים רגישים בישראל, כולל מתוך בסיסי צה"ל, וכן מידע על אמצעי לחימה, סוגי נשק ותחמושת בהם נעשה שימוש.

לאחרונה הוגש נגדו כתב אישום על ידי התביעה הצבאית בגין עבירות חמורות הכוללות מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב, התחזות לאדם אחר ושיבוש מהלכי משפט.

כמו כן, כתב אישום הוגש נגד תושב ראשון לציון שצילם את ביתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תמורת תשלום מסוכן חוץ.

הנאשם לקאצ'או דמסאש, טען בחקירתו ש"רק אחרי שראיתי את המאבטחים נפל לי האסימון שזה לא משהו עברייני. לא ידעתי שמדובר במפעילים איראנים, עשיתי את זה בשביל כסף. זה התחיל מבקשות עבודה בטלגרם, דרושים ומשם נכנסתי לזה. חשבתי שאני עובד עם עבריינים. החשד התחיל אצלי אחרי המשימה ברעננה".

בנוסף, לשאלת החוקר: "לא נחשפת לכל הפרשות שהיו?", השיב דמסאש כי "רק במשימה האחרונה, רק אז ראיתי בפייסבוק סרטונים של אנשים שעשו עבודות דומות. היו לי חובות ורציתי כסף, אפילו רציתי לעקוץ אותם".