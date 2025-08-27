לעיניי ילדיהם: תושב יבנה דקר ותקף זוג מתרחצים בחוף בת"א

מומלצים -

כתב אישום חמור הוגש אתמול (שלישי) נגד תושב יבנה בן 26 שעל פי החשד דקר ותקף זוג מתרחצים בחוף הגולשים בתל אביב, לנגד עיני ילדיהם. זאת, על פי החשד, מכיוון והבחורה הבהירה לאותו אדם כי אינה מעוניינת לשוחח עמו.

מחומר החקירה עלה כי החשוד, ששהה בחוף, פנה לשיחה עם בת הזוג. משהבהירה כי אינה מעוניינת, החשוד ירק לעברה, פנה לבן זוגה ואיים בפגיעה. בהמשך דחף את השניים, שלף סכין יפנית, דקר את בת הזוג בבטנה - וגרם לה לחתך ולפציעתה באורח קל (על פי גורמי הרפואה).

שוטרי תחנת לב ת"א במרחב ירקון עצרו את תושב יבנה שחשוד בתקיפה, ותפסו סכין יפנית שבאמצעותה, על פי החשד, דקר את האישה וגרם לפציעתה. מעצרו הוארך מעת לעת, וכאמור, אתמול הגישה נגדו יחידת התביעות של מחוז תל אביב כתב אישום חמור המייחס לו עבירות של פציעה כשהעבריין מזוין, החזקת סכין, תקיפה ואיומים.