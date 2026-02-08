תיעוד: קטטה בין פועלים באופקים, שני חשודים נעצרו

קטטה פרצה היום (ראשון) בין פועלים באופקים. המשטרה הוזעקה לזירה בעקבות דיווח אודות קטטה רבת משתתפים סמוך לאתר בנייה בעיר. בהגעת השוטרים למקום, עיכבו לחקירה שישה חשודים בחשד כי היו מעורבים באירוע. מחקירת האירוע עולה כי הרקע לאירוע סכסוך בין משפחות מהיישוב ערוער.

בתום החקירה נעצרו שני חשודים, בכוונת המשטרה להביאם מחר בפני בית משפט השלום באר שבע ולבקש את הארכת מעצרם.

כזכור, רק בחודש דצמבר זירת בית המשפט המחוזי בבאר שבע הפכה לזירת קרב, כאשר קטטה המונית פרצה בין בני משפחות ג'רג'אוי ואבו טהא מהפזורה הבדואית, על רקע סכסוך דמים. על פי הודעת המשטרה, האירוע התפתח בעקבות "ניסיון לביצוע נקמת דם".

שוטרי תחנת באר שבע שהוזעקו למקום פעלו להפריד בין המעורבים והשתלטו על האירוע. במקום נעצרו חמישה חשודים מבני שתי המשפחות המעורבות.

כתוצאה מהאלימות, נפצעו שלושה בני אדם מדקירות. צוותי מד"א שהגיעו לזירה העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים סורוקה שני פצועים במצב קשה – צעיר בן 24 וגבר כבן 30, ופצוע נוסף במצב קל.

פרמדיק מד"א, מאלק אבו ערארה, סיפר: "כשהגענו למקום ראינו שלושה פצועים, בהם שניים שוכבים ברחוב, בהכרה מלאה וסובלים מפציעות חודרות קשות בגופם. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים". מהמשטרה נמסר כי האירוע נמצא בשליטה מלאה.