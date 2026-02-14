"התפיסה הכי גדולה באי": ישראלי נעצר בקופנגן בחשד שניהל רשת סחר בסמים בשווי מיליונים

שי אלפסי, אזרח ישראלי בן 42, בעל מסעדת "לולה" באי קופנגן שבתאילנד, נעצר בחשד שהפעיל רשת סחר בסמים רחבה שיועדה לתיירים - בעיקר ישראלים. לפי הרשויות המקומיות, מדובר באחת מתפיסות הסמים הגדולות שנרשמו באי - בהיקף מוערך של כ-50 מיליון באט.

מממצאי החקירה עולה כי החשוד פעל תחת הכינוי "Israel Group" וניהל מערך הפצה מתוחכם. לפי הודעת המשטרה, ההזמנות בוצעו באמצעות אפליקציית וואטסאפ, הסמים הונחו בנקודות מסתור ברחבי האי - ומיקומם נשלח ללקוחות. לאחר איסוף הסחורה הלקוחות השאירו את התשלום בנקודות איסוף נפרדות שנקבעו מראש. עוד נטען כי ההתכתבויות נמחקו באופן אוטומטי בתוך דקות.

בפשיטה על המקום נתפסו, בין היתר: שלוש ק"ג קוקאין, שלוש ק"ג קטמין כ-3.5 ק”ג MDMA ו-262 כדורים, כ-1.7 ק"ג LSD, כ-15 גרם של קוקאין, פטריות הזיה וכדורי אקסטזי נוספים.

החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה המקומית, שם נפתח נגדו תיק בגין סחר בסמים מסוכנים והחזקתם לצורכי הפצה. ברשויות התאילנדיות מגדירים את העצור כ"דג גדול" בתחום הסחר בסמים המקומי ומעריכים כי מעצרו יוביל לקטיעה של פעילות הרשת באי.