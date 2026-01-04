כתב אישום נגד שב"ח שתקף שני קשישים בתל אביב בזה אחר זה

המשטרה הגישה הבוקר (ראשון) כתב אישום חמור נגד שוהה בלתי חוקי, בן 25 תושב נפת חברון, בגין שני אירועי תקיפת קשישים בתל אביב.

שני אירועי התקיפה התרחשו בשבוע שעבר, בזה אחר זה. באירוע הראשון הנאשם תקף עובד בחנות נעליים ביפו והיכה אותו עד שאיבד את הכרתו, וגרם לו לחבלות שהצטרכו בין היתר טיפול בתפרים.

באירוע השני הנאשם תקף באגרופים סדרן בחניון ברחוב בן יהודה בעיר, ככל הנראה לאחר שמנע מהנאשם להיכנס לבית בושת.

בעקבות התקיפה השנייה התקבל דיווח במשטרה אודות האירוע, והנאשם נעצר בתוך זמן קצר. במהלך החקירה התגלה כי הנאשם נכנס לישראל לפני כחמש שנים, כאשר אין בידיו אישור שהייה.

הבוקר כאמור הוגש נגדו כתב אישום בגין שני אירועי תקיפת זקן הגורמת לחבלה של ממש, וכן בגין כניסה לישראל שלא כחוק. נוסף על כתב האישום, המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים.