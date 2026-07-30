האלימות בחברה הערבית: צעיר בן 22 נורה למוות סמוך לכסייפה

צעיר בן 22 נורה למוות הלילה (בין חמישי לשישי) סמוך ליישוב כסייפה שפזורה הבדואית בנגב. בנוסף אליו נפצע באורח קל גבר נוסף בן 30. מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע פלילי.

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בתיעוד מזירת הרצח ניתן לראות את הרכב שבו שהו הקורבנות, עאמר אלקורעאן בן ה-22 שנרצח, ועאמר אלאטרש בן ה-30 שנפצע קל. טנדר לבן שהגיע לזירה נצמד לרכבם, אז פרקו ממנו שלושה רעולי פנים ופתחו בירי לעבר הרכב.

זהו הרצח הראשון מזה 20 ימים בחברה הערבית. הרצח מגיע על רקע החלטת הממשלה לערב את השב"כ בתוכנית למאבק בפשיעה בחברה הערבית. השבוע פורסם ב-i24NEWS כי בשלב זה מדובר התוכנית תתמקד ביישוב אחד בלבד - ביר הדאג'. עוד עולה מהחלטת הממשלה כי שב"כ יקבל תקציב של 350 מיליון שקל.