ילדה בת 7 נפצעה באורח אנוש מירי בערערה

ילדה בת שבע נפצעה היום (רביעי) כתוצאה מירי ביישוב ערערה. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים כשהיא במצב אנוש עם פציעות חודרות. המשטרה פתחה בחקירת האירוע.

ממד"א נמסר: "בשעה 13:32 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב שרון על ילדה שהובאה לחבירה עם צוותי מד"א בצומת כרכור לאחר שככל הנראה נפגעה באירוע אלימות. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומבצעים פעולות החייאה בילדה בת שבע במצב אנוש עם פציעה חודרת".

המשטרה מסרה: "לפני זמן קצר התקבל דיווח על ירי לעב ילדה בערערה - כתוצאה מהירי פונתה קטינה לביה"ח. כוחות גדולים של תחנת עירון נמצאים במקום והחלו בפעולות חקירה לצד איסוף ראיות במסגרת החקירה שנפתחה. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי".