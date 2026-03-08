השליך אבנים על מאבטח וקרא: "אני אהרוג את כל היהודים"

תקיפה על רקע לאומני בנמל אילת: גבר בן 30 ממזרח ירושלים שהגיע למקום השליך אבנים על מאבטח וקרא לעברו כי "יהרוג את כל היהודים", כך הודיעה היום (ראשון) משטרת ישראל.

לפי הודעת המשטרה, החשוד איים על המאבטח באגרופים, ואמר לו "הצעצוע שלך לא מעניין אותי", כשהוא מתייחס לנשקו.

שוטרי הסיור של מרחב אילת, שהוזעקו למקום עם קבלת הדיווח, החלו בסריקות לאיתור החשוד. הגבר נמלט משם כשהבחין בשוטרים, אך לאחר מרדף קצר הוא נעצר על ידם, הובל לחקירה ובהמשך הוארך מעצרו בבית המשפט.

צוות המעצרים במרחב אילת פתח בחקירת האירוע, ולאחר שהשלים אותה ביקשה השבוע פרקליטות מחוז דרום להגיש כתב אישום נגד החשוד ולעצור אותו עד תום ההליכים.

בשבוע שעבר, משטרת ישראל עצרה תושבי ישראל נוספים בגין עבירות ביטחוניות. ב-i24NEWS פורסם לראשונה כי בשירות הביטחון הכללי ובמשטרה חוקרים פרשה של עבירות ביטחוניות חמורות במהלך המלחמה, ובה שני ישראלים נעצרו בחשד שריגלו עבור מדינת אויב. מסתערבי החטיבה הטקטית של משמר הגבול עצרו כאמור שני חשודים, ערבים ישראלים תושבי אום אל פחם, שעל פי החשד תכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי.