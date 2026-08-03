ח"כ לשעבר ואיש עסקים המקורב לליכוד עוכבו בחשד להעלמת מיליוני שקלים בנדל"ן

גרפו סכומי עתק לכיסם: מספר אנשי עסקים, בהם קבלן המצוי בהליכי פשיטת רגל, עוכבו היום (שני) לחקירה בחשד להעלמת מיליוני שקלים באמצעות נדל"ן. שוטרי יחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) עיכבו את החשודים לחקירה, בהם באיש עסקים הפעיל בליכוד, וחבר כנסת לשעבר.

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כאמור, על פי החשד, הקבלן החשוד המצוי בהליכי פשיטת רגל משנת 2012, פעל להסתרת זכויותיו בנכסי נדל"ן שונים, בשווי עשרות מיליוני שקלים ואף הבריח נכסים שהיו בשליטתו. כך זאת, בעודו מצוי בהליך פשיטת רגל. כך, הפר את חובתו לחשוף ולדווח על נכסיו בהליך.

מהחקירה עולה כי החשודים פעלו באופן מתוחכם ושיטתי, על מנת להסתיר את זכויותיהם מול הרשויות ולגרוף סכומי עתק לכיסם.

במשטרה ציינו כי עם המעבר לחקירה הגלויה ועיכוב החשודים, נתפס רכוש רב במטרה לחלטו בהמשך ההליך המשפטי.