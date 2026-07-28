פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית משפט השלום בבאר שבע כתב אישום נגד שמעון טובול (43), סגן ראש עיריית באר שבע, המייחס לו תקיפת שני עובדי תחנת דלק בכפר עזה במהלך שירות מילואים, לאחר שהתעמת עם אחד מהם בעקבות מוזיקה בשפה הערבית שהתנגנה מרכבו.

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על פי כתב האישום, שהגיש עו"ד אבי ביטון מפרקליטות מחוז דרום, האירוע התרחש ב-22 בספטמבר 2024. לפי הנטען, אחד מעובדי תחנת הדלק הגיע למקום לקראת תחילת משמרתו, החנה את רכבו כשהוא משמיע מוזיקה בערבית ונכנס לחנות הנוחות.

בכתב האישום נטען כי לאחר שאדם אחר שהיה בתחנה התלונן בפני טובול על המוזיקה וביקש ממנו להתערב, נכנס טובול לחנות, שאל למי שייך הרכב ודרש מהעובד לכבות את המוזיקה.

לפי האישום, לאחר שהעובד השיב כי מדובר ברכבו ושאל אם ישנה בעיה, אחז טובול בעורפו, אמר לו כי זו "הפעם האחרונה" שהוא משמיע מוזיקה כזו, היכה אותו בפניו, דחף אותו לעבר רכבו והניף את נשקו. בהמשך, כך נטען, לאחר שהעובד פתח וסגר את דלת רכבו, היכה אותו פעם נוספת עד שאנשים שנכחו במקום הפרידו בין השניים.

עוד נטען כי זמן קצר לאחר מכן ניגש עובד נוסף של תחנת הדלק אל טובול ושאל אותו מה אירע. בתגובה, כך לפי כתב האישום, דחף אותו טובול באזור הסנטר והגרון תוך שהניף את נשקו, עד שחייל שהיה במקום הפריד בין השניים.

כתב האישום מייחס לטובול שתי עבירות של תקיפה. התיק נחקר על ידי היחידה לחקירות הונאה דרומית.