בית המשפט המחוזי התיר לפרסם היום (רביעי) כתב אישום קשה שהגישה הפרקליטות נגד צעיר בן 18 מלוד, בגין עבירות של רצח בכוונה בנסיבות מחמירות, נשיאת נשק ושיבוש מהלכי משפט. לפי כתב האישום, העבירות בוצעו בעת שהנאשם היה קטין.

מכתב האישום עולה כי הצעיר תכנן יחד עם אחרים את רציחת חסין אבו רקייק. לשם כך, הוא החל לעקוב בפברואר האחרון אחרי מסלול צעידתו של אבו רקייק למקום עבודתו בסניף בנק בלוד. כשבוע אחרי שהחל לעקוב אחריו, הגיע הנאשם למקום העבודה של הקורבן והמתין לשעת כושר. כאשר הבחין בו חוצה את הצומת שבמקום, רץ אחרי הקורבן וירה לפחות 25 כדורים לפלג גופו העליון ולראשו מטווח קצר.

לפי כתב האישום, הנאשם השאיר את אבו רקייק ז"ל להתבוסס בדמו, שם נשאר כשעה עד שעוברת אורח שעברה במקום הזעיקה את אנשי הרפואה, שקבעו את מותו במקום. לאחר מנוסתו, החביא הנאשם את הנשק, אקדח מסוג גלוק, בתקרת הגג בביתו, שרף את בגדיו והתרחץ תוך שימוש באקונומיקה במטרה להקשות על זיהויו. בפרקליטות מבקשים מבית המשפט להורות על המשך מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.