בית המשפט העליון התיר היום (ראשון) לפרסם את שמו של חננאל סבג, שוטר מג"ב שירה למוות בפתח ביתו, בחברו החייל, יוסף רבוח ז"ל בערב חג סוכות האחרון. על פי כתב האישום, מיוחסות לו עבירת המתה בקלות דעת, לצד עבירות נוספות, ביניהן פזיזות ורשלנות בנשק וכן החזקת נשק שלא כדין.

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על פי כתב האישום, בערב חג סוכות, הגיע המנוח בלוויית ארוסתו לבית הנאשם בקריית ארבע. כאשר נקש המנוח על דלת הבית, פתח הנאשם את הדלת כשהוא אוחז בנשק דרוך, כשציין הלייזר דולק ומופנה לעבר המנוח וארוסתו, וירה לעברו מטווח קצר. הקליע פגע בחזהו של המנוח, אשר התמוטט ומת לאחר זמן קצר חרף ניסיונות החייאה.

כתב האישום כולל עשרה אישומים נוספים, המתארים שורה של אירועים בהם נהג הנאשם להפעיל נשק באופן מסוכן ורשלני, בכלל זה ירי שלא כדין לעבר שטחים פתוחים, "משחקים" בנשק מבצעי בבסיס ובמקומות אחרים, והחזקת נשק ללא היתר, וכן מקרים של תקיפת עצורים במסגרת שירותו, ללא כל הצדקה. חלק מהמעשים תועדו בסרטוני וידאו, והם משקפים דפוס מתמשך של שימוש פסול בנשק והתנהגות כוחנית.