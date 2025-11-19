הפרשה בלהב 433: מפקד היחידה ניצב מני בנימין זומן לחקירה נוספת במח"ש

ניצב מני בנימין, מפקד להב 433, זומן לחקירה נוספת במחלקה לחקירת שוטרים, כך פורסם הבוקר (רביעי), זאת לאחר שנחקר בשבוע שעבר בחשד להפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה.

בחקירתו הקודמת ניצב בנימין שיתף פעולה באופן מלא עם חוקריו. במהלך החקירה הכחיש בתוקף כי פעל מתוך מניע אישי במקרה המיוחס לו, וכי מעורבותו הייתה מתוקף תפקידו בלבד. לפי המסתמן על ידי בכירים במשטרה, הוא צפוי לחזור לתפקידו בקרוב.

תגובת עורך דינו של בנימין, אורי קורב: "ראש להב שיתף פעולה באופן מלא מהרגע הראשון וכך הוא ממשיך לעשות. מעבר לכך, אין בכוונתנו להתייחס לפעולות החקירה ולהדלפות הקשורות אליה. גרסתו הבהירה כי לא נפל כל רבב במעשיו. בכלל זאת הבהיר כי לא היה מצוי בניגוד עניינים כלשהו. הוא לא התערב באף חקירה שאינה קשורה אליו וכל פעולותיו נעשו כדין במסגרת תפקידו כמפקד היחידה החוקרת.

לא בכדי הוא שוחרר ללא תנאים, זולת הסכמתו לאי הגעה לעבודתו עד יום חמישי הקרוב".