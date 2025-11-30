"סיימתי לשתוק": דורון מדלי בתגובה ראשונה לפרשה

דורון מדלי פרסם היום (ראשון) התייחסות ראשונה לסערה, לצד כתב תביעת דיבה בגין לשון הרע ופגיעה בפרטיות. "אני נמצא תקופה ארוכה תחת ניסיון סחיטה על ידי אדם מפוקפק בשם דים אמור שהחליט לעשות הכל כדי לסחוט ממני כספים תוך כדי שהוא מנצל שב"ח ומסכן את חייו", אמר.

עוד הוסיף: "ברגע שהחלטתי לא להיסחט, דים אמור החליט לצאת למסע הכפשות ושקרים ופגיעה בשמי הטוב בתקשורת. אני סומך ושמח על כל בדיקה שתעשה משטרת ישראל, זו הדרך היחידה להגיע לאמת ולחשוף את מסע הסחיטה".

בכתב התביעה אישר מדלי את הפרטים שפורסמו ב-i24NEWS והודה שניהל יחסים אינטימיים בהסכמה עם אמור ואף הלין אותו בדירתו למשך כחודשיים, זאת למרות שאין לאמור מעמד מסודר בישראל.

כזכור, שבוע שעבר פרסמנו ב-i24NEWS את ההתכתבויות וההקלטות בין היוצר המוזיקלי דורון מדלי, לצעיר הפלסטיני שאותו על פי החשד הטריד מינית. בין ההכתבויות נכתב: "מה לא בא לך איזו מצ**ה מהחלומות?" ו"הייתי שולח מונית שתביא אותך אליי והיינו משתוללים וחוגגים".