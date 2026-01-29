התפתחות בפרשת נצ"מ מועלם: העדות המפלילה נגד עוזר המפכ"ל

פרשת מקורבי בן גביר: לפי עדות שמסרה קצינת המשטרה ורד אוחיון במחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש), עוזר המפכ"ל לשעבר ליאור אבודרהם הוא שהודיע לניצב-משנה אבישי מועלם כי מתנהלת בעניינו חקירה סמויה - כך דיווח הערב (חמישי) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג במהדורה המרכזית.

תת-ניצב אבודרהם, המשמש כיום ראש חטיבת הדוברות במשטרה, אמר בעבר בעדותו כי הודיע על החקירה הסמויה רק לנציב שב"ס קובי יעקובי, ולא לניצב-משנה מועלם. נציין כי הקצין כלל לא נשאל בעדותו על גרסתה של ורד אוחיון.

בקיץ האחרון חשפנו את הגרסה שמסר אבודרהם בעדותו, בה אמר כי סיפר "בתמימות" ליעקובי על החקירה הסמויה. "נפגשתי עם ראש מח"ש שאמרה לי שיש חקירה סמויה נגד אבישי מועלם והוא מנוע קידום. בהמשך נפגשתי עם קובי יעקובי, דיברנו על המינויים במשטרה. אמרתי לו על מועלם: 'הוא לא יכול להתקדם כי יש לו תיק פתוח'", אמר.