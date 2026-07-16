שיחת השיבוש - והאיום המנומס של ראש חטיבת הדוברות במשטרה | אבישי גרינצייג

פרשת מקורבי השר איתמר בן גביר שנחקרה במח"ש: דובר המשטרה ליאור אבודרהם הודה בפני ניצב אלונה שושן על רומן שהיה לו עם חוקרת מח"ש. דבריו שהוקלטו עוררו סערה, לאור העובדה שאבודרהם הוא עד מרכזי של מח"ש נגד נציב שב"ס קובי יעקובי. גרסתו של אבודרהם הייתה: ידעתי שאני מוקלט, רציתי להוכיח שניצב שושן מעבירה מידע ממני לנציב שב"ס.

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פרשננו המשפטי אבישי גריצייג פרסם הערב (חמישי) לראשונה ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי, שיחה נוספת של אבודרהם עם שושן, לאחר שנודע לו שהשיחה הראשונה דלפה. בשיחה זו, הוא הכחיש שבכלל הודה ברומן, טען שלא היה כל רומן ואפילו הוסיף איום כלפיה וכלפי יעקובי.

"עושים לי לינץ'. עושים לי סיכול. אני מתקשר כדי לוודא שזה לא דלף ממך בטעות. אני מקבל שאילתה: האם היה לך קשר מיני עם חוקרת מח"ש? אני אמרתי לך שאין לי שום דבר עם החוקרת. לא היה ולא נברא. אני הולך לעשות בלגן. אני כל הזמן שומר, שומר, אבל מה הם רוצים? שאני אתחיל לקשקש? שאני אתחיל לדבר?".