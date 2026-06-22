הפרקליטות הגישה היום (שני) כתב אישום לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד יוסף פרידמן, בן 46, מבית שמש, בגין הצתת צמחייה סמוך לתחנת משטרת בית שמש במהלך התפרעות אלימה שהתפתחה במקום על רקע מחאה נגד מעצר תלמיד ישיבה שנפקד משירות צבאי. על פי כתב האישום, הוא ביצע את המעשה שלוש פעמים. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של פרידמן עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

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על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד שיראל אלדר מפרקליטות מחוז ירושלים, בעקבות מעצרו של תלמיד ישיבה נפקד גיוס הופצו קריאות להשתתף בהפגנה סמוך לתחנת משטרת בית שמש. במהלך הלילה התאספו במקום מאות מפגינים, והמחאה הידרדרה להתפרעות אלימה שבמהלכה נפרץ שער התחנה, הותקפו שוטרים, הושלכו חפצים ואבנים, נגרם נזק לרכוש והוצתו מוקדי אש בסביבת התחנה.

על פי כתב האישום, במסגרת ההתפרעות הצית פרידמן בשלוש הזדמנויות שונות צמחייה בסמוך לגדר התחנה, במוקדים שונים ובהפרשי זמן קצרים. בכל אחד מהמקרים האש בערה למשך מספר שניות ולאחר מכן כבתה.

החקירה נוהלה על ידי תחנת בית שמש במחוז ירושלים במשטרה. כתב האישום מייחס לפרידמן שלוש עבירות של הצתה ועבירת התפרעות.