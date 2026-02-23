שעה של מרדף דרמטי בלב חדרה: תיעוד בלעדי, דקה אחר דקה

שעה של מרדף דרמטי בלב חדרה: טרקטורון ללא לוחית זיהוי דהר בין הרחובות בעיר בזמן שניידות וכוחות מהאוויר בעקבותיו. הנהג ובת זוגו ניסו להימלט - אך נעצרו בשטח. במזל הפעם, זה נגמר בלי נפגעים. הערב (שני) "במהדורה המרכזית", ראש דסק הפלילים לי עייש עם עם תיעוד המרדף - דקה אחר דקה.

חדרה, שישי אחר הצהריים - אבל את השקט שלפני שבת מפר מסוק משטרתי שחג בשמיים. ומתחתיו, טרקטורון ללא לוחית זיהוי שבו נוהג צעיר בן 22. על המושב האחורי צעירה נוספת. כריזת הטייס מתוך המסוק נשמעת היטב: "זה לא יעזור לך לברוח".

אבל הנהג ממשיך, חוצה צומת באור אדום, נוסע נגד כיוון התנועה, עולה על מדרכות, חותך קווי הפרדה רצופים.

המרדף הזה החל בדיווח למוקד 100. כשהשוטרים מסמנים לרוכב לעצור - הוא בוחר להימלט. ניידות רודפות אחריו בין הרחובות והמסוק מהאוויר מתעד כל תנועה. הנהג מתמרן ביניהם במהירות, המרדף נמשך.

בשלב מסוים השוטרים מאבדים קשר עין עם הטרקטורון, ואז נכנסת לתמונה הטכנולוגיה. הכוונה מדויקת של המסוק ויחידות הקרקע, מובילה את הכוחות למקום המסתור. בתוך שיח, שוטרי תחנת חדרה מאתרים את הנהג ובת זוגו. בית המשפט הורה על שחרורו בתנאים מגבילים, המשטרה הגישה עיכוב ביצוע.

מהאוויר - משחק חתול ועכבר. אבל על הקרקע מדובר בסכנה מוחשית ואמיתית. הפעם זה הסתיים בלי נפגעים, בפעם הבאה אולי לא יהיה כזה מזל.