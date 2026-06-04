מתחזק החשד כי האישה שנהרגה היום (חמישי) בחיסול בנתיבי איילון סמוך לחולון, הייתה יעד החיסול, הפרוד שלה נחקר בשעה זו בימ"ר מרכז. במהלך החודשים האחרונים הוגשו נגדו מספר תלונות מצד האישה ומצד בני משפחתה.

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האישה, כבת 30, תושבת המרכז ושוטרת לשעבר במסגרת שירותה הצבאי, נהרגה בנתיבי איילון לכיוון צפון, בפיצוץ מטען חבלה שהונח ברכבה.

חובשי רפואת חירום של מד"א, נריה חגבי ואוראל טולידאנו, סיפרו: "קיבלנו דיווח על פיצוץ רכב, הגענו למקום במהירות וראינו את הרכב עולה באש ובסמוך שוכב אדם ללא דופק וללא נשימה עם כוויות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות, הפציעה הייתה קשה מאוד ונאלצנו לקבוע את מותו".