עם רחפנים: נעצרה חוליית מבריחי אמל"ח בגבול ירדן

כפי שפורסם אתמול ב-i24NEWS, בתום מבצע משולב של משטרת ישראל, צה"ל והשב"כ, נחשפה חוליית מבריחים מאיזור הדרום שפעלה בגבול ירדן, ועשתה שימוש ברחפנים על מנת להבריח אמצעי לחימה. יצוין כי הפרסום על מעצר החוליה מגיע לאחר שהוגשה הצהרת תובע נגד חלק מהחשודים שנעצרו לקראת הגשת כתב אישום.

במסגרת המבצע, נוהלה בתקופה האחרונה פעילות סמויה נגד חוליית המבריחים מאזור הדרום, אשר על פי החשד ביצעה מספר הברחות של אמצעי לחימה וסמים באמצעות רחפנים בגזרת יהודה ושומרון.

עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, נעצרו מספר חשודים, בהם ראש החוליה. במהלך חקירה מאומצת שבוצעה על ידי חוקרי ימ״ר מחוז ש״י, קשרו עצמם החשודים למיוחס להם והפלילו מעורבים נוספים.

כאמור, אתמול הוגשה נגד המעורבים הצהרת תובע, ובימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש כתבי אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

מעצר החוליה מגיע על רקע העלייה בהיקף השימוש ברחפנים על ידי חוליות מבריחים בגבול מצרים, כאשר לאחרונה פורסם כי ממוצע ההברחות בגבול עומד על כ-46 בשבוע. כמו כן, השבוע פורסם כי חמישה אנשי צבא נעצרו בחשד שהשתמשו בשיירות לוגיסטיות כדי להבריח נשק מסוריה.