מבין עשרות העצורים בהתפרעויות מחוץ לביתו של השופט נעם סולברג באלון שבות - 19 התגלו כעריקים מצה"ל וצפויים לעבור עוד היום (רביעי) לידי המשטרה הצבאית. מרבית העצורים באירוע צפויים להשתחרר היום תחת תנאים מגבילים, לצד ארבעה חשודים מרכזיים שמעצרם הוארך בחמישה ימים.

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בית משפט השלום הורה היום על שחרור 48 חשודים שנעצרו באירוע למעצר בית של שמונה ימים. בדיון ביקשו הסנגורים להורות על שחרורם של כלל העצורים בתנאים, אולם נציג המשטרה התנגד לכך נחרצות ואמר כי "במגזר הזה יש קושי רציני לאתר את מי שמשתחרר, וגם את השחרורים של היום עשינו בלב כבד". נציג המשטרה הוסיף כי נגד אחד החשודים אף הוגש בעבר כתב אישום בגין עבירות דומות של הפרת סדר.

בנוסף, במהלך הדיון עלה כי במשטרה טרם תחקרו עשרות מפגינים נוספים שהגיעו לזירה במיניבוס ועזבו את המקום מבלי שעוכבו על ידי השוטרים. נציג המשטרה הסביר את סטטוס החקירה הנוכחי ואמר: "אנחנו עשינו אבחנה והגענו למי שיכול להתגבש נגדו כתב אישום בימי מעצרו, קיבלנו השלמות מפרקליטות מחוז ירושלים ויש עוד מספר רב של פעולות".

מנגד, עו"ד שימשילשוילי, המייצג את העצורים, ביקש מהשופט להורות על שחרורם המיידי וקבל על מה שהגדיר כאיפה ואיפה בוטה בנקיטת ההליכים. הסנגור השווה בין היחס המקל, לטענתו, שניתן בעבר למוחים שחסמו את הכניסה לביתה של ח"כ טלי גוטליב, לבין היד הקשה המופעלת כעת כלפי המפגינים החשודים בפריצה לחצר ביתו של השופט סולברג.

שימוש לפי סעיף 27א'

בתום הדיונים, קיבל בית המשפט חלקית את עמדת המשטרה והורה על הארכת מעצרם של ארבעת החשודים בהתפרעויות ב-5 ימים. כעת נמשך הדיון בעניינו של חשוד נוסף, שהמשטרה טוענת כי צילם את ההתפרעות והיה שותף אקטיבי לה.

בשבוע שעבר, הגיעו חרדים קיצוניים לביתו של שופט בית המשפט העליון, התפרעו במקום, ניפצו את חלונות ביתו ואת שמשת רכבו. הפורעים הגיעו להפגין נגד גיוס בני הישיבות ומעצר העריקים - וגרמו נזק רב בביתו של השופט, כ-60 מהם נעצרו.

דוברות המשטרה

המשטרה דיווחה כי שוטרים הוזעקו לאלון שבות בעקבות "הפרת סדר וגרימת נזק לביתו ולרכושו של שופט בימ"ש עליון, על ידי עשרות מתפרעים". כוחות שהגיעו למקום "עיכבו בשלב זה עשרות חשודים" והבהירו כי פרטים נוספים יימסרו בהמשך.

מלשכת ראש הממשלה נמסר: "ראש הממשלה שב וגינה בכל תוקף את ההתקפה נגדו ונגד משפחתו. ראש הממשלה דרש בשלומו ובשלום משפחתו של השופט סולברג והבהיר כי הוא מצפה מגורמי האכיפה לנקוט ביד קשה נגד הפורעים".

יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף, הבהיר: "אני מגנה את האלימות אשר אין לה מקום במחננו". הוא הדגיש כי התנהגות זו "מנוגדת לדעת תורה ופוגעת במאבק הצודק להצלת עולם התורה".

מטעם סיעות ש"ס ודגל התורה נמסר: "אנו כאובים ומזועזעים ממסכת הרדיפה והרמיסה המתמשכת של לומדי התורה מצד שופטי בית המשפט העליון. מגנים בכל תוקף כל מעשה אלימות, מכל סוג שהוא, האלימות מנוגדת לדרכה של תורה ופסולה בתכלית. עם זאת, אנו דורשים מראשי מפלגות הימין, שמיהרו ובצדק לגנות את האירוע, לגנות גם את הרדיפה המתמשכת והאכזרית כלפי לומדי התורה ובני הישיבות".