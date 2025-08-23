שיחת טלפון יומית: הניצחון של ראש ארגון הפשע על שב"ס

מומלצים -

בית המשפט המחוזי קיבל את עתירתו של לטיף אבו לטיף והורה לשירות בתי הסוהר לאפשר לו לקיים שיחה יומית בת עשר דקות עם בנו הקטין. זאת למרות התנגדות גורמי המודיעין, והחשש שינצל את השיחות לניהול ארגונו מהכלא.

בפסק הדין קבעה השופטת אפרת פינק כי הזכות לשיחת טלפון יומית של עצור מעוגנת בחוק ובתקנות, ולכן לא ניתן לשלול אותה מכוח הנחיות פנימיות של שב"ס. הוא הדגישה כי השיחות יתבצעו בפיקוח, ואם ינצל אותן לצרכים פליליים, ניתן יהיה לשלול אותן ממנו בהליך משמעתי.

העתירה עסקה במניעת קשר טלפוני וביקורים מאבו לטיף, שמואשם בעבירות חמורות של ניהול ארגון פשיעה, סחיטה באיומים, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון. לטענתו, הנתק מהמשפחה ובעיקר מבנו הקטין גרם נזק כבד לילד. חוות דעת פסיכולוגית שהוגשה לבית המשפט חיזקה טענה זו.

בשב"ס התנגדו בטענה כי קיים חשש ממשי שאבו לטיף ינצל את שיחות הטלפון להמשך ניהול הארגון מהכלא, אך בית המשפט דחה את עמדתם וקבע כי לא הוצג סיכון ספציפי ביחס לשיחות עם בנו וכי טובת הילד מחייבת לאפשר אותן.

38 חברי משפחת הפשע "אבו לטיף", בהם ראש הארגון, נעצרו בחודש פברואר בפשיטת ענק של המשטרה, בתום חקירה סמויה של ימ"ר צפון ויאל"כ להב 433, שארכה מספר שנים וכללה שימוש בכל האמצעים העומדים לרשות משטרת ישראל.

במהלך החקירה נחשפו החוקרים לשיטות פעולה מגוונות, באמצעותן הצליח הארגון לשים על ידו על העבודות, המכרזים והכספים הרבים. כך לדוגמא, חברי הארגון איימו על קבלנים, כדי שלא התמודדו במכרזים. משפחת הפשע השתמשה בין היתר באמל"ח כדי להרתיע את הקבלנים ו"להעביר להם את המסר".