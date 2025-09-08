ניב פרץ הוא השוטר שנהרג במהלך המרדף הלילה בוואדי ערה

מומלצים -

רס"מ ניב פרץ הוא השוטר שנורה למוות אמש (ראשון) במהלך מרדף אחר סוחרי נשק בכפר זלפה שבמועצה האזורית מעלה עירון, באזור אום אל-פחם, כך הותר לפרסום הבוקר.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ספד לו: "בצער רב ובכאב גדול קיבלתי את הבשורה על הירצחו של השוטר, ניב פרץ ז"ל, שנפל בעת מילוי תפקידו לאחר שנורה למוות ע"י עבריינים שפלים פורעי חוק במהלך פעילות משטרתית באזור מעלה עירון. ניב הקריב את חייו למען ביטחון אזרחי ישראל, וגבורתו לא תישכח.

עם ישראל כולו כואב את לכתו ומחזק את ידי משפחתו היקרה בשעה קשה זו. לעבריינים ולפושעים - דעו: דמו של שוטר לא יהיה הפקר. נרדוף אתכם עד חורמה, נבוא חשבון עד הסוף, והחוק יגיע אליכם בכל מקום שתנסו להסתתר", הוסיף השר.

פרץ נורה במהלך פעילות מבצעית, במרדף אחר טרקטורון עם חשודים בשטח פתוח סמוך למעלה עירון. במהלך המרדף נפתחה אש מכיוון הטרקטורון לעבר בלשי המשטרה. הוא נפצע קשה ובהמשך נקבע מותו.

מפכ״ל המשטרה רנ״צ דני לוי התייחס לאירוע הטרגי: "אנו מרכינים ראש עם מותו של הבלש ניב פרץ ז״ל , שנפל בעת מילוי תפקידו במהלך פעילות מבצעית. אני וכל משטרת ישראל מחבקים את המשפחה בשעתה הקשה ונלווה אותה לעד. זהו אירוע מצער וכואב. רס״מ פרץ ז״ל, פעל בנחישות ובגבורה, במסגרת פעילות מבצעית יזומה, לסיכול עסקת אמל"ח ומצא את מותו תוך חתירה למגע . משטרת ישראל שילמה הלילה מחיר יקר מנשוא .אנו נמשיך לעשות כל שלאל ידינו , במלחמת החורמה נגד אירועי הפשיעה בחברה הערבית בפרט והפשיעה בכלל".