מחירון הנשק נחשף: כמה יעלה לכם רובה בשוק השחור?

כתב אישום הוגש היום (שני) נגד שני שני נערים בני 16 ו-17 מהנגב, לאחר שלפי הנטען קשרו קשר עם אחרים לרכישת ומכירת כלי נשק ותחמושת. בין היתר, ניסו למכור אקדח מסוג "גלוק", תחמושת ורובים.

על פי כתב האישום, הקטינים היו מעורבים במספר ניסיונות לעסקאות נשק, בהם איתור רוכשים לאקדח מסוג "גלוק" בשווי 30 אלף שקל ולרובים שנעו בין 55 ל-100 אלף שקל. באירוע נוסף ניסו למכור תחמושת ואף הציעו עשרה כדורים בודדים במחיר של מאות שקלים.

אחד הקטינים אף החזיק בביתו כלי נשק ואמל"ח עבור חברו, הצטלם יורה בהם ואף ניסה לרכוש אקדח ולהסב אותו לתת-מקלע. בהמשך נתפס אחיו של הקטין כשברשותו אותו אקדח מוסב.

בבקשה למעצר עד תום ההליכים הדגישה הפרקליטות את מסוכנותם של הקטינים, לנוכח ריבוי האישומים והקלות שבה ביצעו את הפעולות. השניים מואשמים בעבירות נשק חמורות, ובהן נשיאה והובלה, ניסיון לעסקאות נשק, רכישת תחמושת וירי מנשק חם.

החקירה נוהלה בידי ימ"ר דרום של המשטרה ובשיתוף שירות הביטחון הכללי.