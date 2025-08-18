התחזה לנציג בנק ו”עקץ” קשישים: כתב אישום נגד צעיר מפ"ת

מומלצים -

צעיר בן 26 מפתח תקווה מואשם בעוקץ קשישים רחב היקף: פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד ישראל מאיר צ’קלר, בחשד שהוציא במרמה מאות אלפי שקלים מקורבנותיו - קשישים בשנות ה־70, ה־80 ואף ה־90 לחייהם.

לפי כתב האישום, צ’קלר התקשר אל הקורבנות כשהוא מתחזה לנציג בנק או חברת אשראי, התריע כביכול על “עסקה חשודה” והודיע כי יש לבטל את הכרטיס. לאחר מכן הגיע לביתם - לעיתים כשהוא לבוש כביכול כשוטר - וקיבל מהם את הכרטיסים יחד עם הקוד הסודי. באמצעותם משך מזומנים בהיקף גדול וביצע רכישות יוקרתיות בבאג, מחסני חשמל, רשת נייקי ועוד.

בין המקרים שתוארו: זוג קשישים מכפר שמריהו שמסר לידיו כרטיסים שבעזרתם משך 30 אלף שקלים במזומן ובזבז עוד כ־10,000 שקלים בקניות. במקרה אחר בקיסריה אסף לידיו שישה כרטיסים, פתח ארנק דיגיטלי – ומשם משך עשרות אלפי שקלים.

צ’קלר, שנעצר בסוף יולי אחר חקירה סמויה של מפלג ההונאה במחוז תל אביב, נאשם בתשעה סעיפים - בהם קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, התחזות לעובד ציבור ושימוש באמצעי תשלום. בפרקליטות מבקשים להשאירו במעצר עד תום ההליכים. במשטרה חזרו והזכירו לציבור: אף גורם רשמי לא יבקש מכם למסור כרטיס אשראי או קוד סודי - ובוודאי שלא שניהם יחד.