פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) כתב אישום נגד ארבעה צעירים תושבי הפזורה הבדואית שהבריחו מאות כלי נשק באמצעות רחפן דרך גבול מצרים.

מעצרם של הארבעה אירע בחודש הקודם, לאחר ששניים מהם, חוסאם אבו-גרדוד (23) ומצטפא מיאטל (22), אותרו סמוך לגבול מצרים ונחשדו בהברחה של אמצעי לחימה. בעת מעצרם נתפס רחפן ועליו שלושה כלי נשק מסוג M-16.

במסגרת החקירה נגדם, בשב"כ ובמשטרה התגבשה תשתית ראייתית ביחס למעורבותם בעשרות מקרים של הברחות נשק, בהם הוברחו מעל מאה כלי נשק מסוגים שונים. בעקבות החקירה נעצרו שני חשודים נוספים, פואד אלזידאת (30) ופואד סוארכה (24). היום, כאמור, פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט כתב אישום נגד הארבעה.

לכלל הנאשמים יוחסו עבירות רבות בנשק והסתייעות ברכב לביצוע פשע. למיטאל ולאבו גרדוד יוחסה גם עבירה של הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו, לסוארכה ולאבו גרדוד יוחסו גם עבירות של ייצוא סמים. לאבו גרדוד יוחסה גם עבירה של הברחה לפי חוק המכס, ייצור והפקת סמים ומסחר בסמים. בנוסף, הגישה הפרקליטות בקשת לחילוט רכושו של אבו גרדוד ששימש לביצוע העבירות.