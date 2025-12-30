יואשם במעשה מגונה - אך לא בהיעלמות הילדה היימנוט קסאו

לקראת כתב אישום: הצהרת תובע הוגשה היום (שלישי) נגד החשוד שמוקדם יותר השבוע הוסר החשד בעניינו בפרשת היעלמותה של היימנוט. האישום הצפוי נגד החשוד לשעבר הינו בגין מעשה מגונה בקטינה מבאר שבע.

כזכור, מוקדם יותר השבוע בית המשפט ניקה את החשוד מכל המיוחס לו בנוגע להיעלמותה של היימנוט, לאחר שהראיות נגדו בתיק קרסו. למרות כתב האישום הצפוי נגדו, החשוד בחקירתו ממשיך להכחיש כי ביצע מעשים מגונים בילדה מבאר שבע, מה שהוביל למעצרו. בעניין היעלמותה של קסאו, למשטרה כרגע אין חשודים, והחקירה עדיין מתנהלת.

עו"ד אווקה (קובי) זנה מהסניגוריה הציבורית שמייצג את החשוד: " למלא החשדות הלא מבוססים ביחס לקשר להיעלמות של היימנוט ספק אם החשוד היה עצור עד עכשיו. היום הוגשה הצהרת תובע ביחס לאירוע נקודתי של מעשה מגונה בקטינה בב"ש. החשוד טוען באופן עקבי שלא ביצע את המעשים המיוחסים לו. לאחר שיוגש כתב האישום נלמד את חומרי החקירה ונציג בפני בית המשפט את טענותינו".

בתוך כך, בית המשפט האריך את מעצרו של החשוד עד יום שישי, והמשך ההליכים יועבר למחוז הדרום של המשטרה, זאת לאחר שחקירתו בעניין היעלמותה של היימנוט קסאו היה בידי יחידת להב 433.