"פגע ב-8 רכבים בהשפעת אלכוהול": כתב אישום נגד גידי גוב

כתב אישום הוגש היום (רביעי) נגד הזמר והשחקן גידי גוב, לאחר שפגע לפני חודש בשמונה רכבים, בעת שנהג תחת השפעת אלכוהול בדרך איילון בתל אביב. גוב הודה בחקירתו: "שתיתי שני שוטים של וויסקי, התבלבלתי בין דוושת הגז לדוושת הבלם". רשיונו נפסל.

על פי האישום, גוב "נהג במקום ציבורי כשהוא שיכור בכך שבבדיקת נשיפה נמצא כי ריכוז האלכוהול בדגימת ליטר אויר נשוף הייתה 376 מק"ג אלכוהול". כתב האישום אף מייחס לזמר נהיגה בקלות דעת, "בכך שכשל במבחני מאפיינים", וסירב לבצע מבחן עמידה. בחקירה עלה עוד שרישיונו אינו בתוקף, ובלי שהייתה לו פוליסת ביטוח בתוקף על השימוש בו. על כן, הוא מואשם תחת סעיפי נהיגה בקלות ראש, נהיגה בשכרות, אי שמירה על רווח, התנהגות הגורמת נזק, סטייה מנתיב הנסיעה, תוקף רישיון הרכב פקע פחות מארבעה חודשים, ונהיגה ברכב ללא ביטוח.

התאונה התרחשה בתאריך 16 בספטמבר 2025, בשעה 23:55, כשגוב כאמור פגע בשמונה רכבים כשחזר מהופעה. חמישה נפצעו והועברו לקבלת טיפול רפואי כשמצבם מוגדר קל.

תוצאות בדיקת הינשוף שנערכה לו עומדות על הרף הנמוך היחסי מבחינת החריגה בכמות האלכוהול. למעשה, החריגה מהגבול המותר עמדה על כ-6% בלבד. בבדיקת הינשוף נמצאו אצל גוב 308 מיקרוגרם אלכוהול לליטר אוויר נשוף - 18 מיקרוגרם מעל הרף המותר בחוק.