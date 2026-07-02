"לא דמיינתי שזה יכול לקרות": ריאיון עם אמה של הילדה שניצלה מניסיון החטיפה בפ"ת

יקטרינה, אמה של הילדה בת ה-11 שניצלה אתמול (רביעי) מניסיון חטיפה בפתח תקווה, התראיינה ל-i24NEWS, וסיפרה על רגעי הבהלה.

"בהתחלה היא לא קלטה שמשהו לא בסדר, ואז היא קלטה והתחילה לצרוח. ככה אנשים הבינו שמשהו לא תקין - הם הצילו אותה, באמת". עוד שיתפה האם כי "לא דמיינתי שדבר כזה יכול לקרות באור יום. כל יום אנחנו מכינים אותה הרי שאולי יכול לקרות משהו".

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ניסיון החטיפה התרחש כאשר הילדה נחטפה באמצע הרחוב. מתיעוד האירוע נראה גבר ניגש לילדה שהייתה במעבר חצייה, מרים אותה ומתחיל ללכת. עוברי אורח שהבחינו במתרחש מיהרו להתערב, השתלטו על החשוד וסיכלו את ניסיון החטיפה.

שוטרי תחנת פתח תקווה הגיעו למקום זמן קצר לאחר קבלת הדיווח, עצרו את החשוד והעבירו אותו להמשך טיפול. לאחר שהועבר לאבחון רפואי, על פי החשד הוא תקף אשת צוות רפואי ונעצר פעם נוספת. במשטרה מסרו כי ימשיכו לפעול במהירות ובנחישות למען ביטחון הציבור.