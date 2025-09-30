במשטרה מבהירים: אביו של דוד זיני לא יזומן לחקירה

אביו של ראש השב"כ המיועד דוד זיני, הרב יוסף זיני, לא יזומן לחקירה בשלב זה. המשטרה ביקשה להבהיר היום (שלישי) כי ראש אגף החקירות והמודיעין (אח"מ) בועז בלט לא אישר את חקירתו והנחה שלא לזמנו לחקירה. זאת בניגוד לפרסומים שונים מהימים האחרונים.

במשטרה ציינו כי אומנם התקבלה תלונה נגד הרב זיני, וראש אח"מ הנחה לבחון את החומרים שהתקבלו בתלונה, ובסיומה לגבש המלצה באם לחקור את הרב או לאו. "הניסיון של גורמי תקשורת לצטט באופן כוזב, החלטות בשם ראש אח"מ, דברים שמעולם לא היו פוגע באמון הציבור וכל הנראה נשען על מקורות לא אמינים", הודגש.

יצוין כי, החקירה על העבירה המיוחסת לזיני, שהינה איומים, אינה דורשת אישור ראש אח"מ אך יש לו סמכות מקצועית בנושא החקירות.