פרשת נצ"מ מועלם: נשקלת העמדתו לדין של נציב שב"ס

המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) הודיעה היום (חמישי) שנית לנציב שירות בתי הסוהר, רב-גונדר קובי יעקובי, כי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה שוקלים להעמידו לדין פלילי בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות, וזאת בכפוף לשימוע שייערך לו.

לאחר שזומן לשימוע לפני כמה חודשים, יעקובי נחקר לאחרונה פעם נוספת בחשד לעבירות נוספות. בסופו של דבר החשדות החדשים נגנזו ויעקובי זומן כעת (שוב) לשימוע על פרשת מועלם. החשדות החדשים שנגנזו - דברים שעלו כתוצאה מההצללה לפרוץ לסלולרי של חנמאל דורפמן, יועצו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

השר בן גביר אמר בתגובה: "מגבה את נציב שב"ס קובי יעקובי והוא יישאר נציב שב"ס שנים רבות. התיק שהיועמ"שית המפוטרת תופרת כרגע לנציב שב"ס, קובי יעקובי, הוא המשך הניסיון לפגוע בקצינים בכירים שמיישמים מדיניות ממשלה והיא עושה זאת כדי להחריב את ממשלת הימין. הגיע הזמן שעו"ד בהרב מיארה תפסיק לייעץ ותרוץ בבחירות הקרובות כיאה לראשת האופוזיציה".

יעקובי כיהן לאורך השנים בתפקידים שונים ובכירים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר. על פי החשד, בעת כהונתו כנציב שב"ס, העביר למפקד ימ"ר ש"י, נצ"מ אבישי מועלם, מידע חסוי ורגיש הנוגע לחקירה סמויה בעניינו, וזאת בחשד לביצוע עבירות מתחום טוהר המידות.

בקיץ האחרון נחשפו על ידי i24NEWS הקלטות משיחתם של יעקובי ונצ"מ מועלם, במהלכה הראשון חשף את עצם החקירה הסמויה. תחילה, נציב שב"ס התנסח בזהירות, ואמר: "אתה לכאורה סגור אבל יש איזו בעיה שלא קשורה לרצון לקדם אותך". מועלם שאל "מה?", ויעקובי ענה בשאלה: "יש איזה משהו, יש לך איזה בדיקה, חקירה, לא יודע, משהו?". מועלם אמר כי אינו יודע דבר, ויעקובי השיב לו - שיבדוק מחר ושבינתיים לא ידבר עם איש, כולל לא עם עוזר המפכ"ל.

עורך הדין אורי קורב בא כוחו של ניצב יעקובי מסר בתגובה: "בהודעת הפרקליטות אין כל חדש. נציב בתי הסוהר יעקובי, הוא איש אכיפת חוק ישר ועתיר זכויות שלא נפל רבב במעשיו. הנציב פועל לעולם תוך שמירה על טוהר המידות, בהתאם למחויבות העליונה לתפקידו כראש ארגון אוכף חוק".

"יעקובי התמנה לפני כשנתיים לתפקיד נציב שב״ס והוביל מהפכה בשירות בתי הסוהר המתבטאת בין היתר במשילות מול האסירים הביטחוניים וראשי ארגוני הפשיעה, זאת לצד התעצמות ארגונית ומיצוב שירות בתי הסוהר ולוחמיו כגורם מכריע בשרשרת המלחמה בטרור ובפשיעה. הכל תוך שיתוף פעולה הדוק עם יתר גופי אכיפת החוק".

הוא סיכם: "הנציב יעקובי שירת בתפקידיו הקודמים במשטרת ישראל בשורת תפקידים בכירים אותם מילא בהצטיינות ואף זכה בעיטור המופת בגין הצלת חיים תוך חירוף נפשו. בשל כך, התקדם יעקובי בדרגות ובתפקידים. צר לנו על ההחלטה השגויה. כפי שקבע בית המשפט בשלב החקירה - השיחה המוקלטת בין הנציב למועלם מחזקת את גרסתו של יעקובי ולפיה הוא לא ידע כלל על קיומה של החקירה וממילא לא יכול היה לשבש חקירה שהוא לא יודע על קיומה. למרבה הצער, בקשותיו של יעקובי לערוך עימות לא נענו, והדבר פגע בבירור האמת. הנציב סמוך ובטוח כי טענותיו יישמעו בלב פתוח ונפש חפצה והתיק בעניינו ייסגר לאחר השימוע".