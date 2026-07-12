עזתי השוהה ביהודה ושומרון שלא כחוק מאז 2021 הואשם בהברחת סחורות בהיקף נרחב לרצועת עזה במהלך המלחמה, ובהן 10,000 טלפונים סלולריים, חצי טון טבק, פאנלים סולאריים וסחורות נוספות, כך חשף הערב (ראשון) פרשננו אבישי גרינצייג.

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על פי כתב האישום, החשוד הבריח את הסחורות באמצעות שלוש משאיות וקיבל כמיליון שקלים עבור חלקו בפעילות. בעקבות החקירה הוגש נגדו כתב אישום בבית משפט צבאי.

תחילה הורה בית המשפט הצבאי על מעצרו עד תום ההליכים, וקבע כי מאחר שהוא שוהה ביהודה ושומרון שלא כחוק, אין אפשרות להסתפק בחלופת מעצר. אלא שבערעור לבית המשפט הצבאי לערעורים בוטלה ההחלטה, והוא שוחרר ליהודה ושומרון ללא מעצר בית, בכפוף לערבות ולהפקדה של מאות אלפי שקלים.

למרות חומרת האישומים והעובדה שלפי כתב האישום הרוויח כמיליון שקלים מההברחות, בהחלטת הערעור לא ניתן הסבר לשינוי ההחלטה על שחרורו.