סנטה קלאוס באזיקים: המשטרה סגרה מסיבה לא חוקית בחיפה

עיתון הגארדיאן הבריטי דיווח היום (חמישי) כי המשטרה סגרה אירוע לחגיגת חג המולד בחיפה ביום שבת האחרון, החרימה ציוד ועצרה מספר אנשים שהפעילו את האירוע - בהם צעיר שהתחפש לסנטה קלאוס, די ג'יי, ומוכר באחד הדוכנים.

על פי הצהרת המשטרה, האירוע נערך אחרי השעה 23:00, בניגוד לחוק, והשוטרים הגיעו למקום לאחר מספר תלונות על רעש שהגיעו מתושבים המתגוררים בסמוך לאולם שבו התקיים האירוע.

השוטרים שהגיעו למקום נתקלו בסירוב מצד מארגני האירוע להנמיך את עוצמת המוזיקה שהושמעה, מה שאילץ את השוטרים להחרים את ציוד ההגברה. בתגובה לכך שלושה ממפעילי האירוע החלו לתקוף את השוטרים, שהשתמשו בכוח כדי להשלים את מעצרם.

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה: "בכדי להעמיד דברים על דיוקם ועל מנת למנוע הטעיית הציבור, נבהיר כי מדובר באירוע אכיפת רעש במהלך פסטיבל חג החגים בחיפה. השוטרים במקום נתקלו בחשודים אשר ניסו להכשיל את פעילותם, תקפו אותם, גידפו, איימו עליהם והתנגדו למעצר. לנוכח חומרת התנהלותם נאלצו השוטרים להשתמש בכוח מדוד ומידתי לצורך השתלטות והשלמת המעצר".

עוד נמסר מהמשטרה: "שלושת החשודים נעצרו בגין תקיפת שוטרים, הכשלת שוטרים והפרת סדר והובאו בפני בית המשפט. המשטרה דוחה מכל וכל טענות לאלימות ומבהירה כי השוטרים פעלו כחוק ובהתאם לנהלים".

מרכז מוסאוא, ארגון זכויות האזרחים הערביים בישראל, אמר לגארדיאן כי המשטרה השתמשה בכוח מופרז כלפי הגברים וכי הפשיטה על אולם המוזיקה בוצעה ללא סמכות חוקית.